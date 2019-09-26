Следственный комитет завел уголовное дело по факту жесткой посадки Boeing в Барнауле

Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело после жесткой посадки авиалайнера Boeing-767 авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула. О этом сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 25 сентября у Boeing 767 авиакомпании Azur Air, который выполнял рейс Камрань (Вьетнам) — Барнаул при посадке произошло возгорание задней правой стойки шасси. Пассажиров пришлось эвакуировать по надувным трапам.

Всего на борту лайнера были 344 человека, включая членов экипажа. По данным СК, в результате происшествия пострадали 56 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жесткая посадка Boeing произошла из-за возгорания стойки шасси. Командир экипажа сообщил о возможном происшествии, после чего диспетчер объявил тревогу.