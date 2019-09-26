«Кукла» засорила унитазы нескольких домов на Пулковском шоссе

В Петербурге несколько жителей натерпелись неудобств из-за поселившейся в канализационной трубе «куклы».

Речь идет о домах №105 и №107 по Пулковскому шоссе. Предмет засел в трубе и не давал уходить грязной воде из унитазов и раковин. «Кукла» застряла в магистральной трубе дома №89 того же адреса, из-за чего собрала много воды.

Как сообщили в ГУП «Водоканал Петербурга», «куклой» называется плотный предмет из ткани и палок. В результате дома перевели на временную схему стоков, осушили трубу и вытащили грязь.

В настоящее время проблема решена. Жильцы могут спокойно хозяйничать в своих квартирах, не опасаясь воды.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что водоканал представил список своих должников. Среди них петербургские компании.