Авиакомпания «Россия» задержала петербуржцев в Новосибирске на 14 часов

Вылет самолета авиакомпании «Россия» задержали на 14 часов. Воздушное судно должно было вылететь из Новосибирска в Петербург сегодня, 26 сентября, около 7 часов утра по местному времени.

В результате задержки группа петербуржцев на пол дня застряла в аэропорту Толмачево. Теперь, согласно информации онлайн-табло, расчетное время вылета рейса FV6542 в 21 час.

В настоящее время местная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, которым не удалось вовремя вылететь.

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