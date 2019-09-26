Авиакомпания «Россия» задержала петербуржцев в Новосибирске на 14 часов

Авиакомпания &#171;Россия&#187; задержала петербуржцев в Новосибирске на 14 часов
10 пассажиров улетели другими рейсами. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Вылет самолета авиакомпании «Россия» задержали на 14 часов. Воздушное судно должно было вылететь из Новосибирска в Петербург сегодня, 26 сентября, около 7 часов утра по местному времени.

В результате задержки группа петербуржцев на пол дня застряла в аэропорту Толмачево. Теперь, согласно информации онлайн-табло, расчетное время вылета рейса FV6542 в 21 час.

В настоящее время местная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, которым не удалось вовремя вылететь.

Ранее в GazetaSPb сообщали о возбуждении уголовного дела по факту экстренной посадки боинга в Барнауле. В результате ЧП несколько пассажиров получили травмы.

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