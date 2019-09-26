Замерзающие петербуржцы скупают обогреватели

В Северной столице выросли продажи обогревателей. В сентябре спрос подскочил на 6,5% в сравнении с прошлым месяцем.

Средний чек за покупку прибора составляет порядка 6 тыс. рублей. Жители Москвы, видимо, более теплолюбивы. Там спрос на обогревательные устройства вырос в 18,5 раз.

При этом, их стоимость выше, чем в Санкт-Петербурге. Согласно данным портала объявлений Avito, средняя стоимость равна 25 тыс. рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщали о распространенных причинах пожаров. Среди них обогреватели, которые могут воспламениться от нагрева. Сотрудники МЧС предупредили, что при использовании обогревателя, запрещается пользоваться удлинителем. Кроме того устройство необходимо регулярно очищать от пыли, которая также может привести к возгоранию.