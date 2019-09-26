Замерзающие петербуржцы скупают обогреватели

Замерзающие петербуржцы скупают обогреватели
Средний чек на покупку обогревателя будет увеличиваться. Фото: pixabay.com

В Северной столице выросли продажи обогревателей. В сентябре спрос подскочил на 6,5% в сравнении с прошлым месяцем.

Средний чек за покупку прибора составляет порядка 6 тыс. рублей. Жители Москвы, видимо, более теплолюбивы. Там спрос на обогревательные устройства вырос в 18,5 раз.

При этом, их стоимость выше, чем в Санкт-Петербурге. Согласно данным портала объявлений Avito, средняя стоимость равна 25 тыс. рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщали о распространенных причинах пожаров. Среди них обогреватели, которые могут воспламениться от нагрева. Сотрудники МЧС предупредили, что при использовании обогревателя, запрещается пользоваться удлинителем. Кроме того устройство необходимо регулярно очищать от пыли, которая также может привести к возгоранию.

москва новости спб тепло
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Матч «Зенит»-«Локомотив» будет доступен болельщикам в ...
Замерзающие петербуржцы скупают обогреватели
Врачи скорой подрались с пациенткой в Елизаветинской больнице
Кремль прокомментировал готовность Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс
СК: Петербуржец ради денег выдавал себя за заслуженного тренера России
Жителям России запретят жарить шашлыки и курить на балконах
Судмедэксперт: Цой мог не спать за рулем в момент смерти
Центр спасения животных «Велес» нуждается в помощи