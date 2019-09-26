Отец Цоя прокомментировал новую версию гибели сына

Отец Цоя прокомментировал новую версию гибели сына
Цой трагически погиб в 28 лет. Фото: кадр из фильма

Он заявил, что тоже не верит, будто музыкант уснул за рулем.

Об этом стало известно сегодня, 26 сентября. С Робертом Цоем удалось поговорить «Комсомольской правде». Журналисты попросили его отреагировать на версию судебного эксперта Натальи Потлачук. Она считает, что смерть Виктора Цоя не могла наступить из-за сна.

Отец музыканта заявил, что всегда говорил – его сын не мог спать. На этой версии мужчина настаивает уже почти 30 лет. Он напомнил, что в пути Виктор Цой находился всего 15 минут и ему не верится, что певец мог так быстро отключиться.

«Человек может заснуть только в долгой дороге и при сильной усталости. А это даже не раннее утро было»,

— заявил Роберт Цой.

Он также не понимает, почему эксперты снова ворошат прошлое. Мужчина отказался постоянно возвращаться к теме трагедии.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что номер «Москвича», в котором погиб Цой, выставят на аукционные торги.

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Отец Цоя прокомментировал новую версию гибели сына
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