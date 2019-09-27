Самой пожилой москвичкой стала 119-летняя женщина

Всего в столице проживают более 800 пенсионеров-долгожителей, которым уже за сотню лет.

Об этом стало известно 26 сентября. Обо всем рассказали в Пенсионном фонде России по Москве и Московской области. Самой пожилой жительницей столицы является женщина, которой в 2019 году исполнилось 119 лет. Она родилась в 1900 году и успела пережить огромное количество важных исторических событий и смену эпох. Также в фонде отметили, что в Москве живет еще одна пенсионерка, которая на девять лет младше рекордсменки. Людей старше ста лет в Москве более 800. В Пенсионном фонде отмечают рост продолжительности жизни москвичей – еще два года назад долгожителей было примерно на 150 человек меньше, чем сейчас.

Напоминаем, что известен также самый старый житель планеты. Им является мужчина, который мер в 2017 году в возрасте 146 лет.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Россия установила рекорд по числу долгожителей.