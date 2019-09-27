В автомобилях УАЗ появится функция запуска двигателя с телефона

На Ульяновском автомобильном заводе началось тестирование внедорожников с новой технологией Connected car. С ее помощью хозяин авто сможет управлять некоторыми опциями машины с помощью приложения на смартфоне.

Новая технология Connected car позволит на расстоянии получить информацию об автомобиле через приложение. По словам заместителя гендиректора по маркетинг и продажам ООО «УАЗ» Сергея Травкина, технология позволит «умным» грузовикам УАЗ Профи появиться в различных экосистемах онлайн-сервисов.

Кроме того, Connected car позволит передавать информацию о состоянии внедорожников дилерам.

Травкин добавил, что выпуск внедорожников с новой технологией начнется в конце года. Он также отметил, что система сможет работать как с новинками автозавода, так и с ранее выпущенными авто.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Горьковский автозавод представил современную «ГАЗель».