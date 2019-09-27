Мошенники все чаще обманывают россиян с помощью подмены номеров банка

Мошенники все чаще обманывают россиян с помощью подмены номеров банка
Некоторые сотовые операторы не реагируют на сообщения ЦБ о звонках мошенников. Фото: unsplash

В России резко выросло число мошенников, работающих с помощью схемы подмены телефонного номера банка. За лето ЦБ выявил порядка 198 подменных номеров в отрасли.

Первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал «Коммерсанту», что статистика Центробанка показывает лишь количество телефонных номеров, количество же жалоб от клиентов в ней не приводится.

По словам Сычева, проблема с мошенниками коснулась множество российских банков. Он уточнил, что некоторые сотовые операторы не реагируют на сообщения ЦБ о звонках мошенников, объясняя это тем, что подобная обязанность не предусматривается законом. Всего за лето ЦБ направил операторам сотовой связи более 2,5 тысяч жалоб на телефонные номера, однако в значительной части случаев получил отказ.

Эксперт считает, что от подобного мошенничества можно избавиться с помощью создания актуальной базы номеров, к которой сотовый оператор сможет обращаться при каждом вызове для аутентификации номера.

Ранее GazetaSPb сообщала, что мошенники перебираются в соцсети.

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