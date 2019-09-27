Петербуржцы ищут ангела из Любашинского сада

В Любашинском саду Калининского района на скамейке долгое время «жила» скульптура ангела. Но совсем недавно крылатая фигурка исчезла.

Первыми заметили пропажу и забеспокоились местные жители. Публикация об исчезновении районной достопримечательности появилась в группе «Калининский район | Бакан» «Вконтакте». Интернет-пользователи живо откликнулись на вопрос о нынешнем местонахождении ангела.

Некоторые высказали версию, что он «улетел», потому что «не выдержал». Жители района также возмущаются, что ангела, вероятно, украли, — «вот что за люди!», — пишут в сети.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о стрельбе в Калининском районе, на местной плодово-овощной базе по адресу проспект Непокоренных, 63. Неизвестный мужчина открыл огонь из травматического пистолета. Информации о пострадавших не поступало.