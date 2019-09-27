Православные отмечают праздник Воздвижения Креста Господня

В этот празник священнослужители облачаются в одежды фиолетового цвета. Также предписывается соблюдение поста. Фото: https://pixabay.com

В этот празник священнослужители облачаются в одежды фиолетового цвета. Также предписывается соблюдение поста. Фото: https://pixabay.com

Русская православная церковь отмечает праздник Воздвижения Креста Господня. Длится торжество девять дней.

Также, сегодня состоится освящение патриархом Кириллом Софийского собора, возведенного в Самаре. В нем также пройдет праздничная служба.

Воздвижение Креста Господня — один из двенадцати двунадесятых главных праздников православия. Торжественное событие посвящено двум фактам. В IV веке Елена, мать императора Константина, в ходе раскопок в Иерусалиме, предположительно, обрела Гроб Господень, Крест и другие страстные реликвии. Позже святыня оказалась в Персии и вернулась обратно в Иерусалим лишь через три столетия. Два этих важных события являются основой праздника.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о празднике Рождества Богородицы, который отмечался православными 21 сентября.