Православная церковь 21 сентября отмечает Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане 21 сентября (8 сентября по старому стилю) отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день посетит Новороссийскую епархию и совершит литургию в Свято-Вознесенском кафедральном соборе в Геленджике, сообщается в пресс-службе патриарха.

Рождество Пресвятое Богородицы — праздник рождения Девы Марии. Согласно Писанию, она появилась на свет в небольшом городе Назарете в семье престарелых Иоакима и Анны. Бездетные супруги молились о рождении ребенка и не теряли веры, что Бог даруем им дочь или сына даже в старости.

Молитвы Иокима и Анны были услышаны. О том, что в их семье родится «Преблагословенная Дева Мария», супругов возвестил архангел Гавриил.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что глава «Русского экзархата» в Европе архиепископ Иоанн (Реннето) присоединился к составу Русской православной церкви.