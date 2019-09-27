Петербуржец украл кольцо с бриллиантами

Петербуржец украл кольцо с бриллиантами
Преступник предстанет перед судом. Фото: https://pixabay.com

Житель Северной столицы обманул женщину, продававшую на «Авито» золотое кольцо. Пообещав заплатить, мужчина получил украшение и не отдал денег.

Зимой этого года жительница Пензы опубликовала на «Авито» объявление о продаже золотого кольца, украшенного бриллиантами. Украшение женщина оценила в пятьдесят тысяч рублей. На публикацию по электронной почте откликнулся петербуржец. Предложив оплатить покупку переводом на карту, мошенник убедил потерпевшую воспользоваться экспресс-доставкой кольца.

Позже он составлял письма якобы от лица банка, убеждая женщину, что совершил перевод средств. Однако получив кольцо мошенник скрылся, оставив жертву без украшения и денег. Об инциденте сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Злоумышленнику грозит соответствующее наказание.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об аресте сотрудников мошеннических медцентров.

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