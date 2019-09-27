На Лизы Чайкиной банда подростков напала на мужчину

Пострадавший обратился в полицию с заявлением о разбойном нападении, совершенном группой подростков.

Происшествие случилось утром 26 сентября. Мужчина рассказал полиции, что в Петроградском районе возле дома №9 по улице Лизы Чайкиной он стал жертвой ограбления. Преступниками оказалась банда подростков. Четверо злоумышленников напали на потерпевшего и отобрали у него телефон, а также банковскую карту.

Полиция разыскивает преступников, хотя поиск затрудняется тем, что мужчина не может назвать модель украденного смартфона.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об ограблении магазина в поселке Назия Ленинградской области. Мужчина, угрожая продавщице топором, забрал пять тысяч рублей из кассы и украл продукты. Полиция задержала злоумышленника и изъяла у него украденные деньги и товары.