Петербуржцы назвали дочь Россией

Неделю назад в Невском районе Северной столицы появилась Россия. Такое имя дали молодые родители новорожденной девочке.
В свидетельстве о рождении малышки будет написано: Россия Русских. Новоиспеченный отец поделился, что Россия — первый ребенок для него. Родителям хотелось выбрать необычное и в то же время патриотичное имя.
Как рассказал глава семьи «Фонтанке», ему и супруге хотелось чтобы имя было созвучно с фамилией — Русских. Среди многочисленных вариантов также было имя Россияна.
Отец девочки также отметил, что не возражает, если дочь захочет сменить имя, когда вырастет.
Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о победительнице конкурса «Миссис Россия 2019», которой стала жительница Кемерово Ксения Кривко. Теперь девушка отправится в Китай и Лос-Анджелес для дальнейшего участия в мировом конкурсе.