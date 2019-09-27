Петербуржцы назвали дочь Россией

Россия - не единственная девочка с таким именем в стране. Фото: https://pixabay.com/

Россия - не единственная девочка с таким именем в стране. Фото: https://pixabay.com/

Неделю назад в Невском районе Северной столицы появилась Россия. Такое имя дали молодые родители новорожденной девочке.

В свидетельстве о рождении малышки будет написано: Россия Русских. Новоиспеченный отец поделился, что Россия — первый ребенок для него. Родителям хотелось выбрать необычное и в то же время патриотичное имя.

Как рассказал глава семьи «Фонтанке», ему и супруге хотелось чтобы имя было созвучно с фамилией — Русских. Среди многочисленных вариантов также было имя Россияна.

Отец девочки также отметил, что не возражает, если дочь захочет сменить имя, когда вырастет.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о победительнице конкурса «Миссис Россия 2019», которой стала жительница Кемерово Ксения Кривко. Теперь девушка отправится в Китай и Лос-Анджелес для дальнейшего участия в мировом конкурсе.