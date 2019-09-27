Петербуржец выложил личные фото девушки из-за отказа приехать к нему в гости

Петербуржец выложил личные фото девушки из-за отказа приехать к нему в гости
Преступник признал свою вину. Фото: https://pixabay.com/

Жителя Курортного района признали виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни за личные фотографии девушки, опубликованные из-за отказа приехать к обвиняемому.

Как сообщает прокуратура Петербурга, суд установил, что в апреле этого года обвиняемый позвал потерпевшую к себе в гости. В ответ на услышанный отказ он опубликовал личные фотографии девушки с ее изображением в социальных сетях.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Он заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

Районный суд Зеленогорска признал молодого человека виновным, избранная мера пресечения — 180 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге возбудили уголовное дело из-за фотографий политиков на надгробиях.

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