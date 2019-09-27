Участки улиц Салова и Грузинской закроют для автомобилей на год

В Северной столице перекроют движение на двух улицах, в связи со строительством жилого дома. Речь идет об участках на улице Салова и Грузинской улице. На месте также появится пешеходная галерея.

Ограничение движения по Грузинской улице от Средней улицы к улице Салова пройдет с 28 сентября 2019 года по 15 октября следующего года. Кроме того закрытие коснется Волковского проспекта до дома №17 по Грузинской улице.

Как сообщили в административно-технической инспекции (ГАТИ), на участке будет работать компания ООО «ЦДС-Волковский».

Ранее в GazetaSPb сообщали о перекрытии движения на улице Салова. На месте прокладывали новый газопровод.