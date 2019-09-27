Задержаны двое петербуржцев, отправившие ложные СМС о минировании учреждений

Задержаны двое петербуржцев, отправившие ложные СМС о минировании учреждений
Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Фото: pixabay

В Петербурге сотрудники правопорядка задержали подозреваемых в ложное сообщении о минировании. Соответствующая информация поступила в учебное заведение и финансовое учреждение.

Все произошло во вторник, 24 сентября, неизвестный отправил смс-сообщение с информацией о минировании колледжа на проспекте Большевиков. Спустя два дня инцидент повторился в финансовом учреждении, расположенном на набережной канала Грибоедова.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, уголовные дела возбудили по обоим фактам.

В результате розыска правоохранители установили личности телефонных хулиганов. Один из них 19-летний студент колледжа, другой — 42-летний ранее судимый местный житель

Подозреваемым назначена подписка о невыезде.

Ранее в GazetaSPb сообщали о прорыве трубы у станции «Елизаровская».

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Задержаны двое петербуржцев, отправившие ложные СМС о минировании учреждений
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