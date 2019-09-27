Халку подарили чемпионскую футболку «Зенита»

Халку подарили чемпионскую футболку &#171;Зенита&#187;
Футболист сфотографировался с полученным подарком. Фото: Twitter

Бывший нападающий сине-бело-голубых получил от игроков команды золотую футболку с автографами петербургских футболистов.

В официальном твиттер-аккаунте «Зенита» появилось фото Халка с футболкой золотого цвета в руках. «Посылка дошла» — подписано фото.

«Коллекцию» футболок команда выпустила, чтобы отметить победу в Российской премьер-лиге сезона 2018-2019.

Напомним, что 33-летний бразильский футболист Халк выступал за «Зенит» в течение четырех лет, с 2012 по 2016 год. На данный момент спортсмен является нападающим и капитаном в китайском клубе «Шанхай СИПГ».

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что ради болельщиков матча «Зенит»-«Бенфика» 2 октября метро продлит работу станций «Беговая», «Новокрестовская» и «Крестовский остров».

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