Каждый второй новый клиент МКБ воспользовался акцией по пакету РКО «Оптимальный»

Каждый второй новый клиент МКБ воспользовался акцией по пакету РКО «Оптимальный»
Акция распространяется на компании, зарегистрированные в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Фото: https://pixabay.com/

1 сентября 2019 года Московский кредитный банк (МКБ) запустил акцию для юрлиц и индивидуальные предпринимателей в рамках пакета расчетно-кассового обслуживания (РКО) «Оптимальный». Каждый новый клиент банка, подключивший этот пакет РКО с 1 по 30 сентября, получает бесплатное обслуживание счета на три месяца.

Пакет «Оптимальный» ориентирован на компании, активно развивающие бизнес. МКБ в рамках этого тарифа предлагает до 4% годовых на остаток по счету, самоинкассацию через терминалы с комиссией 0,39%, а также бесплатный выпуск корпоративной карты, бесплатный пересчет наличности для внесения на счет и бесплатное перечисление средств на счета физических лиц (до 100 000 рублей ежемесячно).

«Мы уверены в том, что наши новые клиенты по достоинству оценят удобство сервиса МКБ и выгоду тарифов. На данный момент банк предлагает абсолютно универсальную тарифную линейку, а также полный набор современных цифровых финансовых продуктов. Для нас очень важно предлагать клиенту услуги, которые полностью бы закрывали его финансовые потребности»,

— отметил Александр Зуев, вице-президент по стратегии, развитию продаж и продуктов МКБ

Акция распространяется на компании, зарегистрированные в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, впервые открывшие счет в МКБ в период с 1 по 30 сентября 2019 года, за исключением привлеченных через партнерскую программу банка. По истечении трех календарных месяцев с момента подключения пакета ежемесячная абонентская плата по пакету «Оптимальный» составит 2 990 рублей, стоимость обслуживания будет оплачиваться в соответствии с действующими тарифами банка.

Узнать подробнее о тарифе и оставить заявку на открытие счета можно по ссылке.

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