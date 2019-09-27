В Автово построят второй стационарный цирк

Цирк в Автово был открыт в 1995 году. Фото: Pixabay

Цирк в Автово был открыт в 1995 году. Фото: Pixabay

На месте цирка в Автово построят второй в Петербурге стационарный цирк.

По словам первого заместителя гендиректора» Росгосцирка» Михаила Смородкина, проект будущего цирка уже готовится. При этом он отметил, что третьего цирка в Петербурге точно не будет.

«Второй стационарный цирк планируется построить на территории нынешнего цирка Автово с учетом новейших требований к сооружениям такого типа», — заявил он, сообщает ТАСС.

Отметим, что каменный цирк Гаэтано Чинизелли был построен на берегу реки Фонтанки в 1877 году. Он стал первым стационарным цирком не только в Петербурге, но и в России. Здание цирка в Автово было создано французской компанией «Люсьен-Вальтер». Цирк в Автово открылся в 1995 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Большой московский цирк подсчитал, что ущерб от возврата билетов зрителями после высказываний Сергея Доренко в эфире радио «Говорит Москва», составил 17,9 млн рублей.