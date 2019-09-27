Эксперт оценил слова Валентины Матвиенко о накопительной пенсии

Эксперт прокомментировал слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая сказала, что большинство населения в России не может откладывать деньги на увеличение пенсионного обеспечения из-за низких доходов.

«Доход среднестатистической семьи — отец, мать и ребенок — должен быть не меньше 50 тысяч рублей на каждого члена, а в совокупности — 150 тысяч рублей. Только в этом случае появляется экономическая возможность что-то откладывать. У нас таких домохозяйств крайне мало», — отметил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, сообщает «Московский Комсомолец».

Напомним, накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала законопроект о гарантированном пенсионном продукте. Инициативу она назвала своевременной для России.

«На мой взгляд, сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем», — заявила она, сообщает РИА Новости.

При этом спикер подчеркнула, что ничего не имеет против совершенствования пенсионной системы. Однако шаги в этом направлении должны быть продуманными и ответственными.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Матвиенко считает, что доходов россиян не достаточно для накопления пенсии.