Матвиенко считает, что доходов россиян не достаточно для накопления пенсии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила законопроект о гарантированном пенсионном продукте. Инициативу она назвала своевременной для России.

«На мой взгляд, сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем», — приводит слова Матвиенко РИА Новости.

Спикер подчеркнула, что не возражает против совершенствования пенсионной системы. Однако шаги в этом направлении должны быть продуманными и ответственными.

В том числе, Матвиенко посчитала излишней частую смену механизмов формирования и начисления пенсии. Постоянные изменения в этой сфере могут запутать население, считает председатель Совфеда.

Напомним, Министерство финансов РФ разработало законопроект о гарантированном пенсионном продукте (ГПП). Его отличают добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений и сохранность долгосрочных пенсионных накоплений.