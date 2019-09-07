Минфин разъяснил, какой будет новая система пенсионных накоплений

Министерство финансов РФ подготовило законопроект под рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте». Документ направлен на согласование в Минтруд.

Одним из основных элементов новой системы станет добровольный порядок присоединения граждан.

Помимо этого, «гарантированный пенсионный продукт» отличают сохранность долгосрочных пенсионных накоплений, наличие налоговых льгот для бизнеса и налоговых вычетов для граждан, а также регистрация накопительных счетов центральным администратором, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Законопроект в ближайшее время планируют представить на общественное обсуждение. После вердикта экспертного сообщества он будет внесен в правительство РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в правительстве РФ опровергли слухи о повышении пенсионного возраста до 70 лет.