В правительстве опровергли слухи о повышении пенсионного возраста до 70 лет

В кабинете министров РФ слухи о повышении возрастной планки для выхода на пенсию назвали «полным бредом».

Ранее в СМИ появилась информация, озвученная депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, что правительство планирует повышение пенсионного возраста до 70 лет. По словам чиновника, была сформирована группа, занимающаяся проектированием второго этапа пенсионной реформы. В ней возраст выхода на пенсию одинаковый для мужчин и женщин.

По информации агентства РИА Новости, в правительстве на эту новость отреагировали спокойно и назвали дезинформацию «полным бредом».

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о волгоградском депутате, считающем что только «алкаши и тунеядцы» могли заслужить пенсию в восемь тысяч рублей. По мнению чиновника, если человек работал всю жизнь, то и пенсия будет соответствующей.