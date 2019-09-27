Кремль отреагировал на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР

Кремль отреагировал на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о планах российского лидера воссоздать СССР.

«Нет, таких планов нет», — заявил Песков, сообщает РИА «Новости».

Накануне Михаил Саакашвили заявил, что Владимир Путина якобы имеет планы воссоздать СССР с объединением Армении, Молдавии, Белоруссии, Грузии и части Украины.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Министерство юстиции РФ должно до 15 ноября подготовить проект постановления о прекращении правовых актов СССР и РСФСР в сфере контроля и надзора. Соответствующее поручение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев

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