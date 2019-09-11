Медведев поручил прекратить действие правовых актов СССР

Медведев поручил прекратить действие правовых актов СССР
Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Министерство юстиции РФ должно до 15 ноября подготовить проект постановления о прекращении правовых актов СССР и РСФСР в сфере контроля и надзора. Соответствующее поручение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

Недействительными советские акты будут признаны с 1 февраля 2020 года, сообщает на сайте правительства РФ.

Инициатива сыграет роль «регуляторной гильотины», которая упростит правила бизнеса в России, сообщил Медведев в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24». Речь идет об отмене требований к бизнесу, которые не были актуализированы или пересмотрены в последние годы.

В числе актов СССР — о семичасовом рабочем дне, об оплате труда на лесозаготовках, об условиях труда работников мелкорозничной торговой сети и другие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Дмитрий Медведев предложил урегулировать удаленную работу в рамках трудового законодательства.

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