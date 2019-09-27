Стало известно, о чем разговаривали Лавров и Помпео

Стало известно о чем шла речь на переговорах главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео.

По словам Лаврова, они обсуждали вопросы стратегической стабильности и ситуацию вокруг КНДР.

«Мы обсуждали широкий круг вопросов, это была и стратегическая стабильность во всех ее измерениях, это были, конечно же, и конфликты на ближнем востоке и севере Африки… «, — сказал Лавров, сообщает РИА «Новости».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что глава МИД России Сергей Лавров провел короткие переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским в ходе 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Прием в честь глав делегаций был организован от имени американского президента Дональда Трампа.