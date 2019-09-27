Песков пошутил по поводу тайного телефона Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о специальном толстом телефоне российского лидера Владимира Путина.

«Не очень и толстый», — сказал Песков, отвечая на вопрос, на самом деле ли такой телефон существует, сообщает РИА «Новости».

Накануне СМИ сообщили, что у президента России Владимира Путина якобы есть специальный телефон для переговоров вне кабинета. Он толстый, потому что в нем предусмотрено несколько уровней защиты. Это гарантирует обоим участникам диалога безопасность – вероятность прослушки равняется нулю.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что СМИ пишут о тайном телефоне Путина.