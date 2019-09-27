Израильтянка перепутала васаби с авокадо и оказалась в больнице

Израильтянка попала в больницу с так называемым «синдромом разбитого сердца» после того, как съела васаби, перепутав его с авокадо.

Врачи диагностировали у нее кардиомиопатию такоцубо. Это первый случай кардиомиопатии такоцубо, известной также как «синдром разбитого сердца», из-за употребления в пищу васаби.

Дело в том, что 60-летняя израильтянка во время застолья на свадьбе перепутала васаби и авокадо. Она употребила слишком много острой приправы, после чего ей стало плохо. За ней приехала «Скорая» и отвезла ее в больницу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Чурапчинском районе Якутии у многих местных жителей диагностирована острая пищевая токсикоинфекция, связанная с отравлением шавермой в одном из кафе быстрого питания.