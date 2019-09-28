В Испании россиянина поместили под стражу по запросу США

О случившемся заявили в российском посольстве в Мадриде. Фото: pixabay.com

О случившемся заявили в российском посольстве в Мадриде. Фото: pixabay.com

В Испании сотрудники правопорядка поместили под стражу гражданина РФ. Инцидент произошел 20 сентября в аэропорту Валенсии.

Гражданина задержали сотрудники полиции по запросу ФБР. Как сообщает ТАСС, мужчину посетил сотрудник генерального консульства страны в Барселоне.

В настоящее время делом задержанного занимается местный адвокат. Согласно данным издания Las Provincias, россиянин прилетел в Испанию с женой и 7-летним сыном. Гражданина подозревают причастным к «миллионному мошенничеству».

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