Цены на гостиницы в Петербурге ограничат на время ЧЕ-2020

Проект разработали, чтобы предотвратить спекулятивный рост цен на услуги проживания в гостиницах. Фото: pixabay

Проект разработали, чтобы предотвратить спекулятивный рост цен на услуги проживания в гостиницах. Фото: pixabay

Правительство РФ намерено регулировать стоимость гостиничных номеров на время проведения Чемпионата Европы по футболу. Соответствующий проект подготовило Минэкономразвития РФ.

Чемпионат состоится в Петербурге летом следующего года. В четверг, 26 сентября, проект появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В нем отмечено, что номера всех категорий в городских отелях и хостелах установят максимальные пределы цен.

Так, цены за сутки проживания могут обойтись туристам порядка 525 тысяч рублей. Однако стоимость спального места в самых бюджетных хостелах не должна будет превышать тысячи рублей за сутки.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Северной столице набирают волонтеров на предстоящий чемпионат. Активисты должны будут показать гостеприимство города. Всего потребуется 1,5 тыс. добровольцев.