Спасатели за час потушили дачу в Кировском районе

Спасатели за час потушили дачу в Кировском районе
Причины возгорания неизвестны. Фото: pixabay

В Кировском районе Ленобласти спасатели тушили пожар в дачном доме. Возгорание на участке в садовом некоммерческом товариществе «Ласточка» случилось сегодня ночью, 28 сентября.

Дача горела на площади 36 квадратных метров. К месту происшествия оперативно прибыли восемь спасателей и две единицы спецтехники. Как сообщили в ГУ МЧС России по области, пожарные боролись с огнем менее часа. К 2:16 дом был полностью потушен.

Информация о возможных пострадавших и причины огня не приводятся.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что росгвардейцы потушили баню во Всеволожском районе. Сотрудники справились с огнем до приезда спасателей.

ГУ МЧС России по Ленобласти кировский район пожар
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