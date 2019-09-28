Пожарные полтора часа тушили огонь в деревне Мехбаза Ленобласти

В Лодейнопольском районе Ленобласти спасатели потушили пожар в жилом доме. Инцидент случился в деревне Мехбаза сегодня ночью, 28 сентября.

Огонь полыхал на площади 48 квадратных метров. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарно-спасательных подразделений. Спасатели боролись с пламенем почти полтора часа. К 2:45 возгорание полностью ликвидировали.

Как сообщили в ГУ МЧС России по области, в настоящее время проводится дознание по факту случившегося. Информация о пострадавших и причины пожара не уточняются.

Ранее в GazetaSPb сообщали о возгорании на Апраксином дворе. К месту пожара прибыло 45 спасателей. О случившемся сообщили в 5:17.