Пожарные полтора часа тушили огонь в деревне Мехбаза Ленобласти

Пожарные полтора часа тушили огонь в деревне Мехбаза Ленобласти
Причины пожара не сообщаются. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Лодейнопольском районе Ленобласти спасатели потушили пожар в жилом доме. Инцидент случился в деревне Мехбаза сегодня ночью, 28 сентября.

Огонь полыхал на площади 48 квадратных метров. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарно-спасательных подразделений. Спасатели боролись с пламенем почти полтора часа. К 2:45 возгорание полностью ликвидировали.

Как сообщили в ГУ МЧС России по области, в настоящее время проводится дознание по факту случившегося. Информация о пострадавших и причины пожара не уточняются.

Ранее в GazetaSPb сообщали о возгорании на Апраксином дворе. К месту пожара прибыло 45 спасателей. О случившемся сообщили в 5:17.

ГУ МЧС России по Ленобласти ленобласть пожар
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Пожарные полтора часа тушили огонь в деревне Мехбаза Ленобласти
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