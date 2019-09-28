Путин посетит похороны Жака Ширака

Путин посетит похороны Жака Ширака
Жак Ширак. Фото: Правительство Франции

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии прощания с умершим экспрезидентом Франции Жаком Шираком.

Траурная церемония состоится в Париже, в понедельник, 30 сентября. На отпевании в церкви Сен-Сюльпис будут присутствовать лидеры государств, в том числе, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин. Французский народ сможет проститься с экс-главой страны днем ранее, 29 сентября. Национальное прощание будет проходить в Доме инвалидов.

Посещение Путиным прощальной церемонии подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напоминаем, что бывший президент Франции Жак Ширак скончался 26 сентября, на 87-м году жизни. Он занимал пост главы государства на протяжении двенадцати лет. До этого сыграл не последнюю роль в избрании Шарля де Голля и Жоржа Помпиду. Кроме того, Жак Ширак являлся лауреатом Российской госпремии в сфере гуманитарной деятельности.

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