Скончался бывший президент Франции Жак Ширак

Возглавлявший Францию в течение двенадцати лет, Жак Ширак умер сегодня, 26 сентября в возрасте 86 лет.

О кончине французского экс-президента сообщили местные СМИ.

Жак Ширак дважды избирался президентом Франции и провел на этом посту 12 лет, с 1995 по 2007 год. Его правительство стало вторым по длительности в истории французского государства после четырнадцатилетнего правления его предшественника, Франсуа Миттерана. Кроме политической сфера, он принимал активное участие в гуманитарной деятельности и даже стал лауреатом Российской государственной премии в этой области.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в возрасте 91 года ушел из жизни легендарный советский спортсмен, многократный чемпион по конному спорту Иван Кизимов. Прощание с ним состоится в Петербурге 26 сентября.