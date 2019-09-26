В Петербурге простятся с чемпионом по конному спорту Иваном Кизимовым

Траурная церемония состоится завтра, 26 сентября, в ритуальном зале клинической больницы МСЧ № 122 им. Л.Г. Соколова.

После прощания в больнице утром 26 сентября, в 13:00 пройдет отпевание умершего на территории храма Смоленской Божией Матери. Похоронят чемпиона Олимпийских игр на Смоленском православном кладбище после окончания отпевания. Он скончался в возрасте 91 года.

Иван Михайлович Кизимов родился в 1928 году. Советский спортсмен, занимавшийся конным спортом. Его специализацией был выездка. Кизимов завоевал звание чемпиона мира, дважды — чемпиона Олимпийских игр, семь раз становился чемпионом Советского Союза и многократно брал призы на чемпионатах Европы.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о прощании петербуржцев с известной оперной певицей Ириной Богачевой, которое состоялось 23 сентября.