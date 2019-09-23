Петербург простился с оперной певицей Ириной Богачевой

Сегодня, 23 сентября, в Мариинском театре простились с оперной певицей Ириной Богачёвой.
На церемонию прощания, которая состоялась в Белом фойе исторической сцены театра, пришли сотни людей. Среди присутствующих были коллеги, ученики, а также родные и близкие певицы. Директор Мариинского Валерий Гергиев, к сожалению, приехать не смог, так как находится в Австрии.
Как сообщает «Фонтанка», на церемонии также присутствовал губернатор города Александр Беглов. Он рассказал о знакомстве с Ириной Богачёвой, назвал ее «великой женщиной» и «хорошим учителем».
После панихиды прошло отпевание в Никольском соборе. Певицу похоронят на Новодевичьем кладбище.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что оперная певица скончалась в возрасте 80 лет.