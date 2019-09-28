В Ленобласти полицейские гнались за ворами бензина

Двое молодых людей приехали на заправку в Пушкинском районе Ленобласти на машине с фальшивыми номерами и скрылись, не заплатив.

Сотрудникам правоохранительных органов Ленинградской области удалось задержать злоумышленников 27 сентября. Ими оказались 23-летний молодой человек из поселка Суйда и 25-летний житель Гатчины. Днем ранее двое преступников подъехали к заправочной станции неподалеку от деревни Дони на Киевском шоссе. Преступники заправили свой «Киа Рио» с подложными номерными знаками на две с половиной тысячи рублей, но не оплатили топливо.

Полицейские отправились в погоню за нарушителями, однако те, бросив машину, убежали. Стражи порядка обнаружили их на следующий день по домашним адресам. В отношении воров возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об ограблении на Гражданском проспекте. Из фургона похитили 800 блоков сигарет, энергетики и зажигалки.