Китайские СМИ рассуждают о российских ракетах, которыми пугают США

Журналисты предполагают, что Шойгу говорил о подлодке и крылатых ракетах.

Об этом стало известно сегодня, 28 сентября. Обо всем говорится на китайском портале Sohu. Журналисты решили разобраться, о каких методах борьбы с авианосцами Америки говорил министр обороны России Сергей Шойгу. Они пришли к выводу, что Москва будет бороться против них, благодаря атомной подводной лодке К-186 «Омск» и противокорабельным крылатым ракетам П-700 комплекса «Гранит». Они в комплексе смогут ответить на агрессию США, уверен автор материала.

«Так не является ли эта ракета, выпущенная Россией, оружием, которое министр обороны России может использовать для нападения на военный авианосец США?»,

— пишет он.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в России разработали ракету «недостижимой дальности действия». Среди российский разработок оружия есть ракета Х-101, чьи технические характеристики пока не представляются достижимыми для любых других стран.