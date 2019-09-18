В России разработали ракету «недостижимой дальности действия»

Россия, по словам Обносова, может гордиться своей технологической базой. Фото: https://pixabay.com

Россия, по словам Обносова, может гордиться своей технологической базой. Фото: https://pixabay.com

Среди российский разработок оружия есть ракета Х-101, чьи технические характеристики пока не представляются достижимыми для любых других стран.

Руководитель «Тактического ракетного вооружения» Борис Обносов рассказал еженедельнику «Военно-промышленный курьер» о наличии у российских войск «недостижимой дальности» для конкурентных стран ракеты модели Х-101. Однако директор корпорации акцентирует внимание не на этом факте, а на возможности усовершенствования имеющихся тактико-технических характеристик разработки.

При этом дальность «недосягаемой» ракеты никак не обозначается.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что российские власти разуверили НАТО в своем намерении устанавливать в Европе ядерные ракеты. Москва не нуждается в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Америка не сделает первые действия.