Жители Петербурга хотят прожить хотя бы до 85 лет

Большинство петербуржцев ответило, что они хотят жить не меньше 85,8 лет. Фото: pixabay

Большинство петербуржцев ответило, что они хотят жить не меньше 85,8 лет. Фото: pixabay

Результаты исследования негосударственного пенсионного фонда Сбербанка показали, что петербуржцы хотят умереть после 85,8 лет.

В рамках исследования жителей России спрашивали, какая продолжительность жизни, по их мнению, является нормой. В среднем большая часть респондентов сошлась на возрасте 86,7 лет. Согласно данным Минздрава, сейчас средняя продолжительность жизни в России составляет 73,7 лет, сообщают «Известия».

Так, большинство петербуржцев ответило, что они хотят жить не меньше 85,8 лет. Данный показатель находится на пятом месте по желаемому количеству прожитых лет.

Жители Северной столицы также отметили, что для долголетия они регулярно занимаются спортом (41% опрошенных), придерживаются здорового образа жизни (51%) и планируют избавиться от вредных привычек (11%).

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