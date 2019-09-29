В Москве ушел из жизни первый президент Крыма Юрий Мешков

Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков скончался в московской больнице. Ему было 73 года. Причиной смерти, по словам его дочери, послужило воспаление легких.

Дочь экс-президента Крыма Марианна Мешкова написала на своем Facebook-аккаунте всего одно слово «умер». Пользователи в комментариях выразили ей свои соболезнования. Некоторые даже пообещали сделать все необходимое для того, чтобы одна из улиц крымского Симферополя носила его имя.

По данным СМИ, в начале сентября Юрий Мешков находился на отдыхе в Турции, когда перенес инсульт. Через две недели его доставили в одно из медучреждения Подмосковья с диагнозом двустороннее воспаление легких.

Мешков занимал пост президента Крыма с февраля 1994 года по март 1995 года, после чего должность президента полуострова была упразднена Верховной радой Украины.

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