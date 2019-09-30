Аэропорт Хельсинки стали чаще использовать для транзита

В 2018 году аэропорт Хельсинки увеличил пассажирооборот на 10%. Особенно выросло число трансферных пассажиров, в том числе и из России.

В 2019 году тенденция продолжается. В чем причины такого роста, компания-оператор финских аэропортов Finavia, рассказала 25 сентября в ходе пресс-тура для петербургских журналистов.

В чем важность аэропорта Хельсинки для россиян

За первое полугодие 2019 года через аэропорт Хельсинки уже прошло 10,6 млн человек. Это на 5% больше, чем в первом полугодии 2018 года. Для сравнения примерно столько пассажиров было в 2000 году. В 2018 году, по данным Finavia, через аэропорт последовало всего 20,8 млн человек.

Такое впечатляющее число пассажиров сейчас – это не предел. Как заявили в ходе пресс-конференции представители Finavia, компания намерена сделать так, чтобы в 2025 году через аэропорт Хельсинки прошло 25 млн человек, а в 2035 году – 30 млн человек.

Из чего состоит пассажирский поток аэропорта Хельсинки

Примечательно, что из общего числа пассажиров доля финнов составляет только около 50%. Хельсинки — мультикультурный хаб и здесь бывают представители практически всех национальностей. В Finavia акцентировали внимание на пассажирах из Азии. Именно они находятся на втором месте после финнов – их 4%. Поэтому сейчас в аэропорту Хельсинки активно развивают спектр услуг для китайских пассажиров, а также налаживают обмен сотрудниками с аэропортом-побратимом Шоуду в Пекине.

Что касается россиян, в 2018 году их число в аэропорту Хельсинки достигло 3,6%. Но, как отметили в Finavia, именно россияне наряду с жителями Японии и Китая идут во главе трансферного трафика, то есть используют аэропорт Хельсинки не как пункт назначения, а как пересадочный.

В 2018 году через хельсинкский аэропорт прошло 146, 7 тыс человек, направляющихся в Россию. На сентябрь 2019 года это число достигло уже 140,4 тыс. человек. В 2017 году направляющихся в Россию через Хельсинки было 103, 6 тыс. человек. Таким образом, можно утверждать, что для жителей России и для тех, кто просто едет в Россию аэропорт Хельсинки становится все более привлекательным транзитным пунктом.

Всего из России в аэропорт Хельсинки по статистике в среднем в год летает около полумиллиона пассажиров.

Аэропорт Хельсинки расширяется и привлекает больше пассажиров

Рост количества пассажиров, в том числе и транзитных, не удивителен. Finavia год от года улучшает инфраструктуру своих авиа-вокзалов и направляет на это большие деньги. По данным на 2017 год, Финляндия заняла третье место по самой лучше инфраструктуре аэропортов после Сингапура и Гонконга.

Сейчас в аэропорту Хельсинки проходит крупная реконструкция – инвестиции в неё составили 1 млрд евро. Программа будет действовать до 2020 года. В основном она задевает не улучшение того, что есть, а направлена на расширение воздушного вокзала. Так, отметили в Finavia, уже в 2020 году общая площадь аэропорта Хельсинки будет составлять около 250 тыс. квадратных метров, что равно площади десяти зданий финского парламента.

Из аэропорта Хельсинки можно улететь по 160 маршрутам

Еще одна причина популярности трансфера через аэропорт Хельсинки кроется в направлениях. Как рассказали в Finavia, в 2019 году был открыто несколько новых маршрутов, в том числе в Лос-Анжелес, Цзинань, Саппоро.

На сентябрь 2019 года в аэропорту Хельсинки действует 160 маршрутов по всему миру. Среди них 22 маршрута в Азию и 30 дальнемагигистральных направлений.

В Finavia отметили, что прямое сообщение из аэропорта Хельсинки затрагивают население в количестве 320 млн человек. И большая часть отсюда – 200 млн человек – это граждане Азии. Далее идут Европа и Ближний Восток – 100 млн человек, затем Америка – 20 млн. Таким образом, аэропорт Хельсинки является своеобразной средней точкой между Европой и Азией, а в Северной Европе он остается ведущим трансферным аэропортом в плане дальнемагистральных перелетов.

Если сравнить с Пулково

Судьба и развитие аэропорта Хельсинки остаются важными для петербургского Пулково, поскольку оба аэропорта находятся сравнительно недалеко друг от друга и могли бы конкурировать по транзиту.

Однако, если сейчас говорить не об услугах петербургского аэропорта, а хотя бы о пассажиропотоке, он куда меньше, чем у аэропорта Хельсинки. Так за первое полугодие 2019 года Пулково обслужил 8,7 млн пассажиров. Правда, и это хорошо, ведь показатель в 8,7 млн на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Несмотря на то, что тенденция к росту пассажиропотока есть, Пулково пока отстает от хельсинкского брата. Остается надеяться, что со временем Пулково улучшит свои показатели и тоже станет популярным транзитным пунктом.

Справка о компании Finavia

Компания Finavia работает с 1991 года. Сейчас она управляет 21 аэропортом на территории Финляндии. В 2018 году компания перевезла 25 млн пассажиров, из них 20,8 млн прошло через аэропорт Хельсинки.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербургский аэропорт Пулково подвел итоги работы в дни ПМЭФ-2019, который проходил в июне.