Орешкин спрогнозировал рост доходов жителей России

Доходы жителей России во втором полугодии в годовом выражении повысятся на процент. Такое мнение выразил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Министр рассказал, что способствовать росту будет резко снижающаяся инфляция. Он также добавил, что зарплаты россиян значительно поднимутся.

В интервью на телеканале «Россия 1», Максим Орешкин отметил, что реальные располагаемые доходы жителей должны показать цифры больше 1%.

Ранее в GazetaSPb сообщали о заявлении министра. Максим Орешкин рассказал, что в стране происходит огосударствление банков.