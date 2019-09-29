Граффити с животными появились около детсада в Тосно

На территории около детсада «Сказка» в Тосно появились красочные граффити. На рисунках изображены дикие животные и леса.

Сказочную атмосферу недалеко от детского учреждения создала местная жительница. Как сообщили в группе «Дежурный по Ленобласти» в соцсети «ВКонтакте», девушка расписала трансформаторную будку.

Серые стены промышленного здания остались в прошлом. Жители рассказали, что прохожие улыбаются, увидев обновленные стены.

Ранее в GazetaSPb сообщали об исчезновении граффити с сельским пейзажем. Очевидцы рассказали, что картину на кирпичном здании неизвестные закрасили белой краской. Жители убеждены, что в произошедшем есть вина коммунальщиков.