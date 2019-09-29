Режиссер Хейфец ранил фельдшера «скорой» ножом

Пожилой мужчина находился в возбужденном состоянии – успокоительные и антидепрессанты, прописанные психиатром, он принимать не хотел.

Все случилось еще в субботу, но подробности стали известны сегодня, 29 сентября. Обо всем сообщает «Московский комсомолец». 86-летний режиссер Леонид Хейфец в последнее время отказался от приема таблеток. Родственники заметили, что он ведет себя слишком активно. В какой-то момент мужчина смог покинуть дом – его вернули соседи, но он снова ушел спустя время. С собой Хейфец прихватил нож для резки фруктов.

Близкие смогли догнать его, но завести домой режиссера им так и не удалось. Он настоял на том, что хочет остаться в подъезде. Дочь Хейфеца распереживалась и вызвала карету скорой помощи – когда врачи прибыли и начали измерять уровень сахара в кроки, он воткнул нож в ногу фельдшера.

Пострадавшая выбежала из дома и вызвала сотрудников правоохранительных органов. Режиссера отправили в психиатрическую клинику.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что пенсионерка получила удар ножом от пьяного мужа в Ленобласти.