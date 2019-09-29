Худрук Александринского театра пояснил, почему уволили актера Илью Деля

Сам артист считает, что его лишили работы из-за участия в пикетах оппозиции, но в театре эту точку зрения не подтвердили.

Об этом стало известно 29 сентября. Обо всем рассказал художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. Он отмечает, что предположение об увольнении из-за пикетов неверны – у руководства были иные причины распрощаться с Ильей Делем. Делом в том, что артист часто относился к своей работе безответственно – он отказывался от ролей, переносил репетиции, просил вводить второй состав из-за собственной неуверенности.

Все это привело к увольнению. Также Фокин заявил, что предложил Илье Делю заключать разовые договоры, на что артист согласился, а затем разразился скандальным постом.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Александринский театр уволил актера, участвовавшего в пикетах в поддержку Павла Устинова. По словам актера, его увольнение было спонтанным с объяснением «мол много работ на стороне, не могу служить репертуару».