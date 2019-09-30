В России назвали регионы, ведущие здоровый образ жизни

В России составили рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. Петербург оказался за пределами четвертого десятка.

Лидером третий год подряд стал Северный Кавказ. В аутасайдерах — Дальний Восток и Крайний Север.

Исследования проводили эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости. Они оценили регионы по восьми показателям: количество людей, занимающихся физической культурой и спортом, курение, продажа алкоголя, статистика преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.

Рейтинг возглавили регионы Северного Кавказа. Как и в прошлом году, на первом месте оказался Дагестан. Следом за ним следует Чечня. Замкнула тройку лидеров Кабардино Балкария. На четвертом месте расположилась Адыгея, поднявшаяся за год с 11-го места. Пятым стал Краснодарский Край.

Для данных регионов характерны низкий уровень курения и объема продажи алкоголя, а также сравнительно невысокая доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда. По остальным показателям результаты регионов разнятся.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала об исследовании сотрудников Университета Коннектикута. Они изучили связь между состоянием здоровья и полостью рта.