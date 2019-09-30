Ученые рассказали, как определить наличие проблем со здоровьем

Ученые рассказали, как определить наличие проблем со здоровьем
Зубы необходимо чистить ради здоровья всего организма. Фото: Pixabay

Они убеждены, что выявить их можно глядя на полость рта и состояние зубов.

Исследование провели сотрудники Университета Коннектикута. Результатами делится Medicalxpress. Ученые решили проследить взаимосвязь между состоянием здоровья и полостью рта. Они предположили, что зубы многое говорят о человек и его организме.

В итоге они пришли к выводам, что за гигиеной полости рта стоит внимательнее следить пенсионерам. Они чаще всего страдают от кариеса. Бактерии, размножающиеся во рту, попадают оттуда в кровь – из-за этого может распространиться инфекция. Она может привести к заражению суставов и клапанов сердца, так что следить за зубами нужно не только ради их здоровья, но и здоровья всего организма в целом.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ученые практически выяснили, как вырастить зубы заново. Британские биологи проводят исследование, методики которого позволят восстанавливать зубы естественным путем. Сейчас речь идет только о лабораторных опытах.

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