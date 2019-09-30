В Тосно прошел фестиваль культуры Японии

В Тосно прошел фестиваль культуры Японии
Дни японской культуры в Тосно. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

В Тосно завершился фестиваль «Дни Японии в Ленинградской области». В регионе он проводится более десяти лет при поддержке Генерального консульства Японии в Петербурге.

Фестиваль прошел в социально-культурном комплексе «Космонавт». Одним из его гостей стал заместитель генерального консула Японии в Петербурге Хидэто Ватанабэ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

В программе — спортивные единоборства, демонстрация национального «кимоно», показ японских фильмов, выставки и мастер-классы по японским искусствам.

Для детей традиционно прошел конкурс рисунков. Лучшие из работ будут направлены в партнерскую префектуру Киото. Ленобласть в обмен получит рисунки японских детей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге прошел экологический фестиваль «НеобыЧАЙный сад». Темой его стал Великий чайный путь.

ленобласть тосно фестиваль фестиваль японской культуры япония
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вандал оскорбил Путина на заборе Русского музея
На Пискаревском ночью сгорела «Газель»
В Петербурге 66% опрошенных владеют английским языков
В Тосно прошел фестиваль культуры Японии
В ДТП с двумя такси на Стачек пострадали пассажиры
Цены на молочную продукцию с ноября могут вырасти на 10%
СМИ: Кремль планирует отставку губернатора Иркутской области Левченко
В России назвали регионы, ведущие здоровый образ жизни