В Тосно прошел фестиваль культуры Японии

Дни японской культуры в Тосно. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Дни японской культуры в Тосно. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

В Тосно завершился фестиваль «Дни Японии в Ленинградской области». В регионе он проводится более десяти лет при поддержке Генерального консульства Японии в Петербурге.

Фестиваль прошел в социально-культурном комплексе «Космонавт». Одним из его гостей стал заместитель генерального консула Японии в Петербурге Хидэто Ватанабэ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

В программе — спортивные единоборства, демонстрация национального «кимоно», показ японских фильмов, выставки и мастер-классы по японским искусствам.

Для детей традиционно прошел конкурс рисунков. Лучшие из работ будут направлены в партнерскую префектуру Киото. Ленобласть в обмен получит рисунки японских детей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге прошел экологический фестиваль «НеобыЧАЙный сад». Темой его стал Великий чайный путь.