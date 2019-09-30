В Тосно прошел фестиваль культуры Японии

В Тосно завершился фестиваль «Дни Японии в Ленинградской области». В регионе он проводится более десяти лет при поддержке Генерального консульства Японии в Петербурге.
Фестиваль прошел в социально-культурном комплексе «Космонавт». Одним из его гостей стал заместитель генерального консула Японии в Петербурге Хидэто Ватанабэ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.
В программе — спортивные единоборства, демонстрация национального «кимоно», показ японских фильмов, выставки и мастер-классы по японским искусствам.
Для детей традиционно прошел конкурс рисунков. Лучшие из работ будут направлены в партнерскую префектуру Киото. Ленобласть в обмен получит рисунки японских детей.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге прошел экологический фестиваль «НеобыЧАЙный сад». Темой его стал Великий чайный путь.